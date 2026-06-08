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Giriş Tarihi: 9.06.2026 01:12

İsviçre’nin Dünya Kupası kampında yılan alarmı!

İsviçre’nin 2026 Dünya Kupası’nda kullanmak için tercih ettiği kamp alanında yılan alarmı verildi.

İsviçre’nin Dünya Kupası kampında yılan alarmı!
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İsviçre, kamp için ABD'nin San Diego kentini tercih etmişti.

İsviçre Futbol Federasyonu'nun 2026 Dünya Kupası için kamp merkezini tanıtırken kullandığı görsel dikkat çekti.

Tesis çevresindeki geniş bir bölümün koyu kırmızı çizgilerle işaretlendiği gözlemlendi.

Haritada kırmızı çizgilerle belirtilen alanda yazılı olan "Yılanlara dikkat edin" uyarısı dikkat çekti.

San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre; İsviçre'nin kamp tesisinin bulunduğu bölgede dört farklı zehirli yılan türünün yaşadığı öğrenildi.

İsviçre'nin kampında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ancak işaretlenen alana girilmemesi ve açık bölgelerde dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldığı vurgulandı.

İsviçre, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Katar, Bosna Hersek ve Kanada ile kozlarını paylaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSVİÇRE #DÜNYA KUPASI #2026 DÜNYA KUPASI #ABD

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İsviçre’nin Dünya Kupası kampında yılan alarmı!
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