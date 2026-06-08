İsviçre’nin Dünya Kupası kampında yılan alarmı!

Haritada kırmızı çizgilerle belirtilen alanda yazılı olan "Yılanlara dikkat edin" uyarısı dikkat çekti.

San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre; İsviçre'nin kamp tesisinin bulunduğu bölgede dört farklı zehirli yılan türünün yaşadığı öğrenildi.

İsviçre'nin kampında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ancak işaretlenen alana girilmemesi ve açık bölgelerde dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldığı vurgulandı.