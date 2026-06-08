Jose Mourinho muradına erdi! Beklenen açıklama...

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Perez, "Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.