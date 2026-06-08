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Giriş Tarihi: 8.06.2026 12:27 Son Güncelleme: 8.06.2026 12:28

Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Babasından olay hamle...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli kulübe transfer olma ihtimali şimdilik rafa kalkan Mason Greenwood için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

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Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Babasından olay hamle...
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Fenerahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçimi kazanması halinde Mason Greenwood'un sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurmuştu.

Buna karşın Safi'nin başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından İngiliz yıldızın transferi de suya düştü.

BABASINDAN OLAY HAMLE

İtalya'dan da talipleri olan 24 yaşındaki kanat forvet için olay bir iddia geldi. La Provence'nin haberine göre Mason Greenwood'un babası Roma ile bir kez daha temasa geçti.

Roma teknik direktörü Gasperini'nin ısrarla istediği yıldız oyuncu için Marsilya ile pazarlıklar yapılmış ancak oyuncu Hakan Safi'nin teklifini kabul etmişti.

ATLETICO MADRID VE AL-HILAL TAKİPTE

Öte yandan Mason Greenwood ile Atletico Madrid ve Al-Hilal de ilgileniyor. İki kulübünde oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE #ROMA

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Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Babasından olay hamle...
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