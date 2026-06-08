Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Babasından olay hamle...

BABASINDAN OLAY HAMLE

İtalya'dan da talipleri olan 24 yaşındaki kanat forvet için olay bir iddia geldi. La Provence'nin haberine göre Mason Greenwood'un babası Roma ile bir kez daha temasa geçti.

Roma teknik direktörü Gasperini'nin ısrarla istediği yıldız oyuncu için Marsilya ile pazarlıklar yapılmış ancak oyuncu Hakan Safi'nin teklifini kabul etmişti.