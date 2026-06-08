Real Madrid’de hisse satışı iddiası!

Real Madrid'de Florentino Perez, dün yapılan seçimlerin ardından yeniden başkanlığa seçildi. Perez'in kulübün bir kısmını satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.

Marca'nın haberine göre Perez, ilk aşamada kulübün yüzde 5'lik kısmının bir veya birden fazla yatırımcıya satılması için harekete geçti. Ancak söz konusu dönüşümün hayata geçebilmesi için yaklaşık 100 bin üyenin onayının alınacağı bir referandumun düzenlemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan referandumda bu projenin onaylanacağının zor olduğu aktarılırken, üyelerin yaklaşık üçte birinin son seçimlerde Enrique Riquelme'ye oy verdiği hatırlatıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör