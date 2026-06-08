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Giriş Tarihi: 8.06.2026 16:31

Real Madrid'de hisse satışı iddiası!

İspanya LaLiga devi Real Madrid'de kulübün yüzde 5'lik kısmının bir veya birden fazla yatırımcıya satılmasının planlandığı iddia edildi.

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Real Madrid’de hisse satışı iddiası!
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Real Madrid'de Florentino Perez, dün yapılan seçimlerin ardından yeniden başkanlığa seçildi. Perez'in kulübün bir kısmını satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.

Marca'nın haberine göre Perez, ilk aşamada kulübün yüzde 5'lik kısmının bir veya birden fazla yatırımcıya satılması için harekete geçti. Ancak söz konusu dönüşümün hayata geçebilmesi için yaklaşık 100 bin üyenin onayının alınacağı bir referandumun düzenlemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan referandumda bu projenin onaylanacağının zor olduğu aktarılırken, üyelerin yaklaşık üçte birinin son seçimlerde Enrique Riquelme'ye oy verdiği hatırlatıldı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#REAL MADRİD #FLORENTİNO PEREZ #MARCA #İSPANYA LALİGA

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Real Madrid'de hisse satışı iddiası!
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