Rekorla geri döndü

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da 45 sandıkta başlarken 17.00'de sona erdi… Aziz Yıldırım'a destek verenler sarı, Hakan Safi tarafında olanlar beyaz pusulayı kullandı. Yıldırım, saat 15.00'te 43 numaralı sandıkta, Hakan Safi 16.20'de 34 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Önce sandıklardaki zarf ve yaka kartlarının eşleşmesi yapıldı, saat 20.15 itibariyle sayıma geçildi.

20.40'da işin rengi belli olunca Safi taraftarları tribünleri boşaltmaya başlarken, Yıldırım destekçilerinden "Bay Bay Hakan Safi", "Ali Koç gelsin sizi kurtarsın" tezahüratları geldi. Ancak Yıldırım, ayağa kalkıp tribünleri susturdu. 27 bin 387 üye oy kullandı. 27 bin 172 oy geçerli sayıldı. 80 oy boş çıktı, 135'i geçersiz oldu. 73 yaşındaki Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 13. kez başkan seçildi ve kulübün 35. başkanı oldu. 53 yaşındaki Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. 2024 yılında Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki seçimde 27 bin 489 üye oy kullanmış bu rekor olmuştu.