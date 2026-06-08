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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Rekorla geri döndü

1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye 7318 oy fark attı 27 bin 138 kişi oy kullandı. Bu 2024'ten sonra rekor oldu. Aziz Yıldırım bir yıl için göreve geldi Resmi sonuçlar bugün saat 17.00'de açıklanacak ve ardından yeni yönetim görevine başlayacak

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Rekorla geri döndü
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da 45 sandıkta başlarken 17.00'de sona erdi… Aziz Yıldırım'a destek verenler sarı, Hakan Safi tarafında olanlar beyaz pusulayı kullandı. Yıldırım, saat 15.00'te 43 numaralı sandıkta, Hakan Safi 16.20'de 34 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Önce sandıklardaki zarf ve yaka kartlarının eşleşmesi yapıldı, saat 20.15 itibariyle sayıma geçildi.

20.40'da işin rengi belli olunca Safi taraftarları tribünleri boşaltmaya başlarken, Yıldırım destekçilerinden "Bay Bay Hakan Safi", "Ali Koç gelsin sizi kurtarsın" tezahüratları geldi. Ancak Yıldırım, ayağa kalkıp tribünleri susturdu. 27 bin 387 üye oy kullandı. 27 bin 172 oy geçerli sayıldı. 80 oy boş çıktı, 135'i geçersiz oldu. 73 yaşındaki Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 13. kez başkan seçildi ve kulübün 35. başkanı oldu. 53 yaşındaki Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. 2024 yılında Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki seçimde 27 bin 489 üye oy kullanmış bu rekor olmuştu.

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#HAKAN SAFİ #AZİZ YILDIRIM #ALİ KOÇ

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