Semih Kılıçsoy, gözünü Süper Lig’de yeni sezona çevirdi!

İtalya Serie A ekibi Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Semih, siyah-beyazlı takıma dönecek ve çalışmalarına başlayacak.

TRT Spor'da yer alan haberde, Serie A'da güçlü savunmalara karşı mücadele eden Semih Kılıçsoy'un özellikle fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği belirtildi.

20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta yeniden kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

Cagliari formasıyla 25 karşılaşmada görev yapan Semih Kılıçsoy, 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, düzenli forma şansı bularak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör