Sözümüz söz şampiyonuz

Rakibine fark atan Aziz Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir." diyerek sözlerine başladı. Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve tüm büyüklerimizin, arkadaşlarımızın bir araya gelmesini bekliyoruz. Birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. F.Bahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor, içimizde ayrışarak buna müsaade etmeyeceğiz. Değerli insanlardan kurulu bir yönetime sahibiz. Geçmişten gelen tecrübelerimle çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk için gerekli takviyeler neyse 15 gün içinde yapacağız. Nihat Bey (Özbağı) ve arkadaşlar stadı büyütmek için çalışmalara başlayacak. Finans olarak kulübü yukarı çekmek için çalışacağız. 17 binden fazla oyla F.Bahçe tarihinin en büyük katılımının olduğu kongreyle beni seçtiniz, minnettarım. Bu borcu ödeyerek gideceğiz, onu da bir yıl içinde yapacağız."

BYE BYE

Fenerbahçe'nin seçim çalışmaları için açtığı 'Bizim Fenerbahçemiz' sosyal medya hesabı başarıyı havai fişekli gemilerin yüzdüğü bir paylaşımla anonsladı. Fonda ise The Everly Brothers'ın klasikleşmiş şarkısı Bye Bye Happiness (Elveda mutluluk) çaldı. Stadın dışındaki havai fişekler patladı. Seçim sürecinde Hakan Safi'nin her konuşmasında "Aziz Yıldırım'a bye bye diyeceğiz." sözleri nedeniyle bu şarkının seçildiği öğrenildi.



İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİMİ



Barış Göktürk

Mahmut Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Selim Kosif



YEDEKLER



Fatih Aslan

Volkan Akan

M. Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit