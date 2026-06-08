Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! Maliyeti belli oldu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hücum hattına bir takviyede daha bulundu.
Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'yu renklerine bağladı.
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı.
Trabzonspor, Noah Saviolo transferi için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8 milyon 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.
Sözleşmede şarta bağlı 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.
Trabzonspor, Noah Saviolo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 20 payın Vitoria'ya ödeneceğini vurguladı.
Öte yandan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Noah Saviolo'nun 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin euro, 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin euro ve kalan sezonlarda 1 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.
Portekizli sol kanat, geride kalan sezonda Vitoria'da 36 maça çıktı ve 2 gol ile 8 asist üretti.
Noah Saviolo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Noah Saviolo, sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Anderlecht altyapısında yetişen Noah Saviolo daha sonra Lille altyapısında da forma giymişti.