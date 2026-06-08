Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Noah Saviolo transferi için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8 milyon 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Sözleşmede şarta bağlı 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor, Noah Saviolo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 20 payın Vitoria'ya ödeneceğini vurguladı.

Öte yandan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Noah Saviolo'nun 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin euro, 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin euro ve kalan sezonlarda 1 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.