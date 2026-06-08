Vincenzo Montella’dan itiraf: “Transferlerle ilgilenmiyoruz”

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası grup maçları öncesi son provasında Venezuela'yı 2-1 yendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella önemli açıklamalar yaparken özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi yıldızların isimlerinin transferler dedikodularına karışmasını da yorumladı.

Seviyesi yüksek bir maç olduğunu belirten İtalyan hoca, "Zorlayıcı bir maç oldu. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik" diye konuştu. İtalyan hoca, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, takımı etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum. Transferlerle ilgilenmiyoruz. Tamamen kupaya odaklandık" yanıtını verdi.