Yüksek eleştiri!

Milli Takım'ın tecrübeli orta sahalarından İsmail Yüksek, müsabakanın ardından A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
"Bu maçtan gereken dersleri çıkarmalıyız" diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik,
Venezuela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı. Soyunma odasında da konuştuk. Kendi özeleştirimizi yaptık. Çok daha sağlam ve güçlü oynamalıyız.
Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız" ifadelerini kullandı.