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Giriş Tarihi: 10.06.2026 02:30

Aziz Yıldırım ilk transferini yapıyor! Mallorca ile anlaşma tamam

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan transfer operasyonuna başladı. Sarı-lacivertli yönetim, eski golcüsü Vedat Muriqi için Mallorca ile anlaştı. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım ilk transferini yapıyor! Mallorca ile anlaşma tamam
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Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, mazbatasını almadan ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler yönetim, 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'nin bonservisi konusunda Mallorca ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı golcü için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 23 kez havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Aziz Yıldırım ilk transferini yapıyor! Mallorca ile anlaşma tamam
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