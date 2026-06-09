Aziz Yıldırım ilk transferini yapıyor! Mallorca ile anlaşma tamam

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı golcü için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 23 kez havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.

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