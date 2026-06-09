Dünya Kupası'nın en "hırçın" takımı Brezilya

Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu.

Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9'ar kırmızı kartla Uruguay ve Kamerun izledi.

Almanya, İtalya ve Hollanda ise 8'er kırmızı kartla cezalandırıldı.

TÜRKİYE'YE 2 KIRMIZI KART

Türkiye, Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart gördü.

2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.

177 KIRMIZI KART

Hakemler, bugüne kadar yapılan 22 Dünya Kupası'nda 177 kez kırmızı karta başvurdu.

Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkati çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.

Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.

22 Dünya Kupası'nda gösterilen kırmızı kart sayısı şöyle:

Tarih Ülke K.Kart-İhraç 1930 Uruguay 1 1934 İtalya 1 1938 Fransa 4 1950 Brezilya - 1954 İsviçre 3 1958 İsveç 3 1962 Şili 6 1966 İngiltere 5 1970 Meksika - 1974 Batı Almanya 5 1978 Arjantin 3 1982 İspanya 5 1986 Meksika 8 1990 İtalya 16 1994 ABD 15 1998 Fransa 22 2002 Güney Kore-Japonya 17 2006 Almanya 28 2010 Güney Afrika 17 2014 Brezilya 10 2018 Rusya 4 2022 Katar 4 TOPLAM 177

KUPALARIN İLK KIRMIZI KARTI TÜRK HAKEMDEN

Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması, 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler, kırmızı kartlarına başvurmadı.

Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçti. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı oldu.

BİR MAÇTA 4 KIRMIZI KART

Dünya Kupası'nda bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi.

Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak kayıtlara geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.

Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (64. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

FİNAL MAÇINDA GÖSTERİLEN İLK KIRMIZI KART 1990'DA

Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart, 1990 İtalya'da gösterildi.

Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi, 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya'nın 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 kazanıp şampiyon olduğu maçta Arjantin, 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör