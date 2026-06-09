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Giriş Tarihi: 9.06.2026 10:16

Fenerbahçe o ismi yüzde 90 transfer edecek!

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturmasının ardından transferde vites yükseltildi. Stoper takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gözüne kestirdiği oyuncu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe o ismi yüzde 90 transfer edecek!
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Fenerbahçe, sol ayaklı stoper ihtiyacı için Malang Sarr'ı ciddi şekilde istiyor... 1 aydır sarı-lacivertliler için özel bir rapor hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibi, Sarr'ı Aziz Yıldırım'a önermişti.

Son olarak Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoperin 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek (1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor) ve bonservisi düşük maliyetle veya serbest kalma ihtimaliyle alınabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

10 MİLYON EURO'LUK PAKET

Sol ayaklı olması, hem stoper hem sol bek oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Oosterwolde alternatifi olarak değerlendiriliyor. Aziz Yıldırım ve ekibi resmi teklif yaptı. Sarr'ın tarafı, imza parası + yıllık ücret dahil toplam yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir paket talep ediyor. Bu rakam pazarlık aşamasında. 27 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncunun transfer edilme ihtimali yüzde 90…

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe o ismi yüzde 90 transfer edecek!
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