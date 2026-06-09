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Giriş Tarihi: 9.06.2026 10:33

Fenerbahçe'den Muhammed Salah bombası!

Fenerbahçe'de eski yönetimin temasa geçtiği Muhammed Salah için yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ında hamle yapabilme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Samet YÜKSEL Futbol
Fenerbahçe’den Muhammed Salah bombası!
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Fenerbahçe'de seçim bitti, taraftar gelecek isimlere kilitlendi.

Önceki gün Aziz Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlanan olağanüstü genel kurulda karşılaştığımız Sadettin Saran yönetiminde Futboldan Sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah ile ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaştı.

AZİZ YILDIRIM HAMLE YAPABİLİR

Seçim kararı almadan önce Salah'la görüşmelere başladıklarını belirten Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın, Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız" dedi. Aziz Yıldırım'ın Salah'la ilgili bir hamle yapması bekleniyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #SADETTİN SARAN #ERTAN TORUNOĞULLARI #MUHAMMED SALAH #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'den Muhammed Salah bombası!
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