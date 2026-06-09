Göztepe, Mateo Ponte ile ilgileniyor

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, diğer yandan da takviye hamlelerini sürdürüyor.

İzmir ekibi bu süreçte Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile vedalaşırken, tecrübeli oyuncu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini uzattı. Savunmada Heliton'un ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe'nin, Yunanistan ekibi Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Transfer için henüz resmi açıklama yapılmasa da kısa süre içerisinde duyurunun gelmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda yeni ayrılıkların da yaşanması gündemde. Kaleci Mateusz Lis'in, ülkesinin köklü kulüplerinden Lech Poznan ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, iki kulübün son detayları görüşmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Göztepe, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini ise İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin genç forveti Sinclair Armstrong'u kadrosuna katarak yaptı. İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki İrlandalı golcü ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Botafogo forması giyen Uruguaylı sağ bek Mateo Ponte. Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istediği ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi planladığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, İzmir ekibinin oyuncunun performansına göre bu opsiyonu değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Kariyerinde Brezilya Serie A'da 47 maça çıkan Mateo Ponte, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör