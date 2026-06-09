G.Saray istedi Mourinho alıyor

REAL Madrid'de Florentino Perez, yeniden başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, eski kulübüne 3 yıllık imza atacak. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Mourinho, Manchester City'den stoper Josko Gvardiol ve Arsenal'dan sol bek Riccardo Calafiori'yi çok beğeniyor. Ayrıca Portekizli hocanın, G.Saray'ın da ilgilendiği Bernardo Silva'yı istediği belirtildi.
31 yaşındaki on numaranın Manchester City ile sözleşmesi bitmişti. Mourinho, F.Bahçe'nin başında 45 maçta 2.02 puan ortalaması yakalamıştı.