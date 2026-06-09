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Giriş Tarihi: 9.06.2026 08:57

Millilerin gözü Arda Güler ve Kenan Yıldız'da!

Türk taraftarlar, Dünya Kupası’nda Arda Güler ve Kenan Yıldız’a güveniyor.

DHA
Millilerin gözü Arda Güler ve Kenan Yıldız’da!
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A Milli Futbol Takımı, Arizona eyaletinin Mesa şehrinde ilk antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Arizona Athletic Grounds çevresinde toplanan çok sayıda taraftar, antrenman saatine kadar çeşitli aktiviteler yaptı.

Taraftarlar, ay-yıldızlıların Mesa'ya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Türkiye'nin başarılı bir Dünya Kupası geçireceğini ve final oynayacağına inandıklarını söylediler.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ÖN PLANDA

Ay-yıldızlılarda ön plana çıkan isimler ise Arda Güler ve Kenan Yıldız oldu. Taraftarlar, Dünya Kupası'nda iki genç futbolcuya duydukları güvenin altını çizdiler. Antrenmanı takip etmek için gelen küçük çocukların favori futbolcuları da Arda Güler ve Kenan Yıldız oldu.

FİNAL BEKLENTİSİ

Antrenman öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarlar birlikte röportaj verirken, önemli olanın ay-yıldızlı forma olduğunu ifade ettiler. Taraftarlar, milli takımın final oynayacağına inandıklarına dikkat çektiler.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARDA GÜLER #KENAN YILDIZ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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Millilerin gözü Arda Güler ve Kenan Yıldız'da!
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