Samsunspor, kombine ve bilet satış stratejisini değiştirdi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan, Koray Yalçın ve Fazlıhan Carus, Nuri Asan Tesisleri'nde 2026-2027 sezonu kombine ve bilet satışları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda geçen yıl uygulanan kale arkası tribünlerde kadın, öğrenci ve engellilere ücretsiz bilet uygulamasının bu sene kaldırıldığı, onun yerine bu taraftar grubuna tüm biletlerde yüzde 30 indirim uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca bu sene ilk kez tüm maç bileti fiyatlarının sezon öncesinde belirlendiğini ifade eden yönetim, kombine alacak taraftarlara çok özel indirim ve avantajlar uygulanacağını da sözlerine ekledi.



SONER SOYKAN: "KOMBİNE BİLET SATIŞLARINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Bu seneki en büyük amaçlarının geçen sene satılan 6 bin civarındaki kombine sayısını yükseltmek olduğunu ifade eden Soner Soykan, "Samsunspor ile yıl içindeki serüvenine devam eden, her maçta bizimle birlikte olmak isteyen taraftarımızın ne fiyatlarla alakalı ne de başka bir şeyle alakalı mutsuz olabileceği hiçbir alan bırakmamaya çalıştık. Bu anlamda kombineyi seçip bizle işin başından itibaren beraber olmak isteyen gönüldaşlarımızı değerli hissettirmek için maç öncesi fiyat uygulamasını ortadan kaldırmak adına soru işaretsiz bir başlangıç yapıp yıl içerisinde de bu spekülasyonlara karşılıklı olarak gidilmemesi için doğru start vermek istedik. Taraftarımızı maddi anlamda mutlu edecek bir başlangıç yapalım istedik. İlk defa 3 İstanbul takımı ve Trabzonspor maçı olmak üzere fiyat farkı ve diğer takımlarla alakalı bilet fiyat farkı oluştu. Kombineyi alan taraftarlar çok rahat edecekler. Süper Lig'e ilk çıktığımız sene 11 bin adet kombine satmıştık. Bu bizi mutlu etmişti. Sonraki senelerde ise düşüş yaşamıştık. Bu sene de açıklayacağımız fiyatlar, politikalarımız ve davranış şeklimizle birlikte tüm istediğimizi kombine sayılarını mümkün olduğu kadar yukarı çıkartıp taraftarımızın sezon içerisinde kafa karışıklığı yaşamamalarını istiyoruz. Kombineni al kampanyasına herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.



"BAZI TRİBÜNLERDE KOLTUK SATIŞI YOK, TARAFTARIN DAĞINIK GÖRÜNMEMESİNİ İTİYORUZ"

Uç ve köşe noktaların bilet satışlarının kapatıldığını da belirten Soykan, "Seyircilerin bir arda olması ve dağınık görüntünün ortadan kalkması için bazı tribünlerde satışı kapatıyoruz. Bu alanlar Kuzey tribünü üst tarafı, Maraton tribünün köşeleri ve Güney tribünün de köşeleri şeklinde olacak. Taraftarımızı daha çok ortaya doğru taşımak istedik. Bu tribünler fiziki olarak kapanmayacak sadece bilet satışa sunulmayacak. İhtiyaç halinde bu koltuklar değerlendirilecek. Kapalı alanlarda kombinesi olanlara da istedikleri alandan kombine verip, bazı indirim fırsatları sunacağız. Onlara daha iyi yer ve fiyattan yardımcı olacağız" diye konuştu.



KOMBİNE SATIŞ TAKVİMİ VE FİYATLANDIRMA

Öte yandan bu sezon öncelikli satış dönemi 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te başlayacak 20 Haziran'a kadar devam edecek. 21-23 Haziran arasında mevcut kombine sahipleri yer değişikliği süreci işleyecek. Genel satış dönemi ise 24 Haziran saat 11.00'de start alacak.

Kombine ve tek maç bilet fiyatları bu akşam resmi siteden yayımlanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray mücadelelerinin maç biletleri sezonluk kombine bedeline denk gelecek şekilde fiyatlandırma politikası uygulandı.

Ayrıca kadın, öğrenci, engelli ve aile kategorilerinde gişe alımlarından yüzde 30 indirim uygulanacak. Taraftarlara ücretsiz mobil APP üyeliği sunulacak. Kombine biletleri Samsunspor kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle satılabilecek. Kombine sahipleri sezonda 6 kez bilet devri yapabilecek. Kombine sahiplerinin isimleri koltuklara yazılacak. VIP alt ve VIP üst kombine satın alan ilk 50 taraftara otopark kartı hediye edilecek.

Yeni düzenleme ile kuzey üst tribünden 224'den 229 dahil bloklarından sırası, güney alt tribününden 101 ve 107 blok, güney üst tribününden 201, 202, 208 ve 209 blok ve doğu üst tribünden 230, 231, 239 ve 240 numaralı bloklar kombine satışına kapalı olacak.

Batı altı tribününe düzenleme yapılarak bölümlendirme çalışması yapılacak. Buradan bilet almayanlar bu alana giremeyecek. VIP alt 113, 114 ve 115 numaralı blokların girişleri ayrılarak başkalarının girmesinin önüne geçilecek.

Komine satışına kapatılan bölgelerdeki mevcut kombine sahipleri yeni sezonda istedikleri tribünlerden bilet alımlarında yüzde 10 indirim hakkından faydalanabilecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör