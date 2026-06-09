Trabzonspor’dan hücuma yeni lider! Fırtına transferde esiyor...

28 yaşındaki futbolcunun Trabzon'a birçok şart için, "Evet" dediği öğrenilirken, kulüpler arasındaki detayların görüşüldüğü bildirildi. Ajax'ın da istediği Tsygankov için Fırtına'nın teklifinin daha cazip olduğu öğrenildi.