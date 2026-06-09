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Giriş Tarihi: 9.06.2026 08:51 Son Güncelleme: 9.06.2026 09:03

Trabzonspor'dan hücuma yeni lider! Fırtına transferde esiyor...

Transferin en hızlı takımlarından Trabzonspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte bordo-mavililerin hedefindeki o isim...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’dan hücuma yeni lider! Fırtına transferde esiyor...
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Karadeniz Fırtınası, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor. Bordo-mavili yönetim, Girona'da dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Viktor Tsygankov transferinde önemli mesafe kat etti.

28 yaşındaki futbolcunun Trabzon'a birçok şart için, "Evet" dediği öğrenilirken, kulüpler arasındaki detayların görüşüldüğü bildirildi. Ajax'ın da istediği Tsygankov için Fırtına'nın teklifinin daha cazip olduğu öğrenildi.

HÜCUMDA YENİ LİDER OLACAK

Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen deneyimli oyuncu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Tsygankov'un, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarına büyük bir dinamizm ve liderlik katması bekleniyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AJAX #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'dan hücuma yeni lider! Fırtına transferde esiyor...
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