Türk dizileri uğurlu geliyor!

İtalyan medyası, Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin seçimi kaybettiğinin altını çizerken, Hakan Çalhanoğlu için İnter cephesine hiçbir teklif getirmediklerini, zaten Milano kulübünün de milli yıldızını bırakmaya niyeti olmadığını manşetlerine taşıdı. Geçen sezon da Hakan'ın isminin Galatasaray'la anılmasına atıf yapan İnter yöneticisi Piero Ausilio, "Umarım Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili bu dizi film, geçen sene olduğu gibi şans getirir. Her Türk dizisi, şampiyonluk ve İtalya Kupası getiriyorsa, biz de direkt Beşiktaş'ın seçim kampanyasına girelim bari… Dünyanın bütün oyuncularını, sportif direktörlerini, hocalarını aldılar. Ama ufak bir sorun var:

Hakan'ın kontratı var ve İnter de onu tutmak istiyor. O yüzden bu lafların pek bir anlamı olacağını ya da devamının geleceğini sanmıyorum" açıklamalarıyla dikkat çekti. Milli Takım kampında olduğu için transfer hakkında görüş belirtmeyen tecrübeli kaptan için Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın bir hamle yapıp yapmayacağı bilinmez ama İnter, kontratının bitimine bir yıl kalmasına rağmen gelecek sezon da Hakan'ı kadrosunda ideal 11'in bir parçası olarak düşünüyor. Galatasaray cephesindeyse geçen yılın ardından Hakan'ın Fenerbahçe ile flört etmesi sarı-kırmızılı kulübün kapılarının kapanmasına neden oldu.