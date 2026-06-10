8 transfer bitti 4’ü yolda!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. Transferler ve ekonomik durumla ilgili bilgi veren Doğan'dan satır başları şöyle:

Haziran ayının başındayız, 12 transferin 8'ini bitirdik. 4 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Rakiplerimiz daha transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Eksiklerimizi de herhalde 1-2 hafta içinde tamamlayıp kampa hazır gideceğiz. Yıldız transfer yapmak konusunda herhangi bir eksikliğimiz yok. Fatih Tekke'nin isteği olursa gerekeni yaparız.

Tsygankov, Fatih hocamızın ve scout ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Transferi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Toplam borç 5.5 milyar TL seviyelerinde. Bir aksilik yaşamazsak Temmuz ayı içerisinde borcu sıfıra yakın bir Trabzonspor'u camiamıza anlatacağız.

10+4 kuralı bizim açımızdan sorun teşkil etmiyor. Federasyon geçen sene açıklamıştı, biz de planlamamızı ona göre yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanımız bize destek oldu. Son 2-3 yıldır arazileri alıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sayın Berat Albayrak, ilk yöneticiliğe geldiğimizden beri her konuda A'dan Z'ye yanımızda.

ONUACHU'YU SATMAYIZ 2 OYUNCU AYRILABİLİR

Ertuğrul Doğan, gol kralı Paul Onuachu hakkındaki transfer dedikodularına da açıklık getirdi. Nijeryalı forvete tekliflerin olduğunu aktaran Doğan, "Onuachu şehri seviyor, ailesi de kendisi de mutlu. Ayrılmayı düşünmüyor. Bizim de onu satmak gibi bir düşüncemiz yok. 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif geldi ama vermedik" dedi. 7 oyuncularına teklif geldiğini de belirtirken şöyle devam etti: "Maksimum 2 futbolcunun satışına onay vereceğiz. Augusto ve Oulai'ye ciddi teklifler var, değerlendiriyoruz. 55 milyon Euro'ya yakın oyuncu satışı beklentimiz var. Folcarelli'ye teklif geldi ama vermeyeceğiz. Onana'ya Trabzon'da yoğun bir ilgi var, dünyanın başka yerinde bu ilgiyi görebileceğini düşünmüyorum. Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda istediği rakamı verdik kendisine, pazarlık da yapmadık. Çok kaliteli bir insan."

İŞTE O İSİMLER

Trabzonspor şimdiye kadar 8 isimle el sıkıştı. Bordo-mavililer, Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı. Ruslan Malinovskyi, Sidny Cabral ve Noah Saviolo'yu açıkladı. Bordo-mavililerin anlaştığı ancak henüz KAP bildirimi gelmeyen isimler ise Thierry Karadeniz, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu.