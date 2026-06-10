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Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:41

A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya maçı mesaisi sürüyor!

Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Kanada’nın Vancouver şehrinde Avusturalya ile karşı karşıya gelecek Türkiye, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya maçı mesaisi sürüyor!
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A Milli Futbol Takımı'nda Avustralya maçı hazırlıkları devam ediyor.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde bulunan Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Milliler, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #KENAN YILDIZ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE

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A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya maçı mesaisi sürüyor!
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