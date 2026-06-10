A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu: "Hedefim Dünya Kupası'nı getirmek"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla çıkacağı Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın heyecanını yaşayan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığını atlattığını söyledi.

Dünya Kupası hedefinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım, bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız, hedefim tabii ki final, hedefim dünya kupasını getirmek. Hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Bu gücü görmesem zaten bunu söylemem. Bizim takımımıza baktığınızda herkes hemen hemen diğer takımlardaki oyuncularla aynı seviyede. Buralara kadar geldiysek demek ki iyi bir seviyedeyiz." açıklamasında bulundu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Türkiye'nin orta sahasını övmesiyle ilgili görüşünü dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Bizi 'Underdog (Sürpriz)' olarak gösteriyorlar. Eskiden sıkıntımız vardı, 'Sağ bekimiz az, orta sahamız yetersiz, stoperimiz yok.' diyorlardı. Allah'a şükür şimdi bereketliyiz çok şükür. Her yerde doluyuz ve bu da avantaj. Oyuna giren ya da çıkan fark etmiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, hepsi de iyi. Hiçbir pozisyonda sorunumuz yok." diye konuştu.

"HEP FİKRİMİ PAYLAŞIRIM"

Takımda çok iyi bir ortam olduğunu ve kendisinin de kaptan olarak dengeyi kurması gerektiğini vurgulayan Hakan, şöyle devam etti:

"Arada bazen tabii ki sıkıntılar oluyor ama çok şükür dengeyi sağlayabiliyoruz. Eşit davranınca her şey daha kolay oluyor. Takım arkadaşlarım bana her zaman yardımcı oluyor. Ben hep fikrimi paylaşırım, hiçbir zaman kendim karar vermem. Yanıma 3-4 kişi alırım, onlara sorarım. Onların yardımı işimi kolaylaştırıyor."

2002 yılında 8 yaşında olduğunu ve A Milli Futbol Takımı'nın dünya 3'üncüsü olduğu organizasyonda maçları kaçırmadığını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, turnuvada unutamadığı birçok anı olduğunu söyledi.

"BÜTÜN ÜLKE EMİNİM BİZE DUA EDER"

Milli takımın başarısının çok farklı duygular yaşattığının altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

"2002'de İlhan ağabeyin altın golü attığını hatırlıyorum. Dünya Kupası maçlarını hep camide izlerdim. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorduk, namazdan sonra öğlene doğru maçlar oluyordu, hep camide izliyordum, orada seviniyorduk, gol olduğunda sandalyeler havada uçuyordu. Bunu televizyonda yaşadım, şimdi canlı olarak yaşayacağım. Çok ayrı bir duygu. Küçükken televizyondan izliyorsun, şimdi sahadasın, hem de kaptan olarak sahadasın. Bu, anlatmakla olmaz, bunu yaşamak gerek. O zaman bizim dualarımız kabul oldu, inşallah şimdiki gençlerimiz bize dua eder, bütün ülke eminim bize dua eder, eminim ki edecekler, bizi yalnız bırakmayacaklar. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu takımı iyi tanımalarını istiyoruz, amacımız bu."

Duygusal bir yapısı olmasına karşın sahada ciddi ve kararlı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, sahada ciddiyetini ve konsantrasyonunu bozmadığını belirtti.

"VÜCUDUMUZU ALIŞTIRACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Arizona'yla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Sıcak bizi biraz zorlayacaktır ama tabii ki en çabuk şekilde adapte olmamız gerekiyor. Herkesin ilk Dünya Kupası. Hava şartları ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız, vücudumuzu alıştıracağız. Sıcakta oynamak kolay değil, ben sıcağı çok sevmiyorum, daha çok yağmurda oynamayı seviyorum. Ama bunu da kabul etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

D GRUBU AÇIKLAMASI

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda karşılaşacakları ABD, Paraguay ve Avustralya'yla ilgili de konuşan kaptan Hakan, "Hocamız bizi bu maçlara hazırlıyor. Hiçbir zaman rakibinizi küçüksemeyeceksiniz. Futbolda böyle. Onlar bizden düşük görünse de tehlikeli olabiliyorlar. Genelde kapanan takım ortaya çıkıyor, bu bizi zorluyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz gruptan lider çıkmak." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ LİDER ÇIKMAK"

Hakan, "Turnuva ağacını incelediniz mi? Birinci çıkarsak şu rakip, ikinci çıkarsak şu rakip gelir diye baktınız mı?" sorusunu, "Hayır desem inanacak mısınız? Onu hiç konuşmayız, tabii ki rakipleri analiz ederiz ama hedefimiz her zaman lider çıkmak, sonraki yolu hesaplamayız. Her zaman kazanıp en iyi şekilde gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaptan Çalhanoğlu, "Milli takımın hangi 3 özelliği, kendini rakiplerden öne çıkarıyor?" sorusuna ise "Bizim takımımız daha yetenekli, daha istikrarlı ve daha istekli." yanıtını verdi.

"ZIDANE'IN ATTIĞI KAFA UNUTULMAZ"

A Milli Futbol Takımı'nın 2002'de dünya 3'üncüsü olmasının kendilerini baskı altına almayacağını belirten Hakan Çalhanoğlu, aynı durumun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için de geçerli olduğunu söyledi.

Takım olarak bu tip konulara odaklanmadıklarının altını çizen Hakan, "Bu, milli takımın başarısı. Bir gün biz de milli takımdan ayrılınca diğerlerinin başarısını isteriz. Hiçbir zaman 'Onlar bunu başardı.' diye düşünmüyoruz. Nasıl ki o zaman gururlandıysak, sevindiysek, aynısını biz de yapmak istiyoruz. Bülent ve Rüştü ağabeyler geldi. Dünya Kupası'na gelmeye çalışacaklar. 'Bekleriz.' dedik, onlar da gelmeye çalışacak. Sohbet ettik, anıları konuştuk. Onlar da 2002'de 45-50 gün kamp geçirdiler ve keyifli olduğunu söylediler. Soracağımız soruları sorduk ve cevapları aldık. Bülent ağabey ile konuşurken, 'Siz orada mutlu ve huzurlu olduğunuz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Kamp 1 hafta gibi geçer.' dedi. Bizde de bu potansiyel var, Avrupa Şampiyonası'nda bunu yaşadık. İnşallah bu kamp da böyle olur." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda unutamadığı anları aktaran Hakan Çalhanoğlu, "İlhan ağabeyin attığı altın gol her zaman gözümün önünden geçiyor ve İlhan ağabeyin Okocha hareketi aklıma geliyor. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı frikik golünü unutmuyorum. Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa unutulmaz." dedi.

Hakan ayrıca Dünya Kupası denildiğinde Zidane, Pirlo, Ronaldinho, Beckham ve A Milli Futbol Takımı'ndan Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş gibi isimlerin aklına geldiğini vurguladı.

"FRANSA'YI FAVORİ GÖRÜYORUM"

Milli takımın kaptanı, Dünya Kupası'nda favori takımların sorulması üzerine, "Fransa'yı favori olarak görüyorum. 1 tane 11'leri yok, 3 takımı var, o kadar güçlü oyuncuları var. Hepsi birbirinden iyi. İsimlere baktığımızda bu takım normalde şampiyon olması gerekiyor dersiniz. Onun dışında Arjantin ve Brezilya gibi ekipler favori oluyor ama inşallah onlar olmaz biz oluruz. Hangi takımla karşılaşacağımız fark etmez. Kendine ve takımına güvendiğinde hangi takım olursa olsun fark etmez. Ben büyük isimlerle karşılaştım, kazandığımız maçlar oldu. O yüzden iyi takımlarla karşılaşmak da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu denildiğinde uzaktan goller akıllara geliyor. Dünya Kupası'nda da uzaktan gollerini görecek miyiz?" sorusunu, "İnşallah, o yüzden çok iyi hazırlanıyorum. Sakatlanmadan önce Inter'de güzel gollerle ligi bitirdim, şampiyonluğu da kazandık. Öz güvenim yüksekken küçük bir sakatlık yaşadım. Kendimi iyi hazırlıyorum, inşallah görürüz, elimden geleni yapacağım." şeklinde yanıtladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör