Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arizona yerinden oynadı
Giriş Tarihi: 10.06.2026

Arizona yerinden oynadı

Arizona yerinden oynadı
  • ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Arizona Athletic Grounds'taki antrenman, teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmaya Türkler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin vatandaşımız idmana gelerek coşku yarattı. Filistin bayrağı açıldı. Futbolcular büyük moral buldu.

ARDA, ARDA, ARDA...
Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı. Bu arada Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı. Kenan'ın hızla iyileştiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ARİZONA #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ARDA GÜLER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arizona yerinden oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA