Arizona yerinden oynadı

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Arizona Athletic Grounds'taki antrenman, teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmaya Türkler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin vatandaşımız idmana gelerek coşku yarattı. Filistin bayrağı açıldı. Futbolcular büyük moral buldu.

ARDA, ARDA, ARDA...

Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı. Bu arada Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı. Kenan'ın hızla iyileştiği bildirildi.