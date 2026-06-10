Doğru plan güçlü irademiz var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yazılı basında yine ilk röportajını SABAH SPOR SERVİSİ'NE verdi... Tıpkı bundan önceki 3 şampiyonlukta olduğu gibi... Başkan Özbek ile RAMS Park'taki ofisinde buluştuk. Çok şey konuştuk, gündemi analiz ettik. Bazı şeyler bizde kalacak ama işte o cevaplar:



Üst üste gelen şampiyonlukların arkasındaki en kritik yönetim kararı neydi?

Arkadaşlarımla birlikte yönetime gelirken kafamızda bir hedef ve bu hedefe ulaşmak için projelerimiz vardı. Galatasaray'ı sürdürülebilir başarıya ulaşmış, ekonomik açıdan güçlü bir kulüp haline getirmek istiyorduk. Bu açıdan bakınca iyi bir planlamayla ilerlediğimizi düşünüyorum. Süreç içerisinde en kritik kararımız, Galatasaray'ı günübirlik reflekslerle değil, ortak akılla ve sürdürülebilir bir vizyonla yönetmek oldu. Teknik heyetimize güvenmek, doğru futbol düşüncesini yaratmak, mali disiplinden taviz vermeden rekabetçi kadrolar oluşturmak bu başarının temelini attı. Galatasaray'da başarı tesadüf değildir; doğru planlama, güçlü irade ve camia bütünlüğünün sonucudur.

GENLERİMİZDE VAR!

Bu başarıda sizin payınız ile teknik heyetin payını nasıl ayırıyorsunuz?

Sahadaki başarının mimarı Okan hocamız başta olmak üzere teknik heyetimiz, futbolcularımız ve çalışanlarımızındır. Yönetim olarak bizim görevimiz, onların başarılı olabileceği zemini hazırlamak; ekonomik, idari ve sportif şartları doğru şekilde oluşturmaktır. Bu dönemde birlikte uyum içerisinde çalıştık.





Başarıyı sürdürülebilir kılan nedir?

Kazanma kültürü, kazanma alışkanlığı, büyük hedeflere inanma refleksi ve baskı altında güçlü kalabilme karakteri bu kulübün genlerinde var. "Mayıslar bizimdir" sözü de bu açıdan bakınca tam olarak bunu anlatıyor. Mali disiplin, doğru transfer, taraftar desteği başarıyı sürdürülebilir yapıyor.

KAYNAK TÜKETEN KULÜP DEĞİLİZ

Florya ve Riva projeleri tamamlandığında Galatasaray'ın ekonomik gücü hangi seviyeye ulaşacak?

Bu projeler Galatasaray'ın sadece bugünü için değil, gelecek nesilleri için de tarihi önemdedir. Riva'dan gelecek kaynak, Florya'nın yaratacağı değer kulübümüzün geleceği için çok önemli. Galatasaray artık kaynak tüketen değil, varlıklarıyla değer üreten bir yapıya geçti. Florya ve Riva tamamlandığında Galatasaray, Türkiye'de ekonomik bağımsızlığını en güçlü şekilde tesis eden spor kulüplerinden biri haline gelecektir. Şimdi Aslantepe Vadisi ile de yine tarihi bir adım atmış durumdayız. Aslantepe Vadisi ile Galatasaray'ın geleceğini birlikte yazacağız.

EN BÜYÜK HEYECANIM ASLANTEPE PROJESİ!

Taraftarların bilmediği ama kulübün geleceğini değiştirece

Bugün benim en çok heyecan duyduğum proje, Aslantepe Vadisi projesidir. 165 bin metrekarelik dev bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Bu projeyle, basketbol, voleybol ve tüm amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte stadımızın da dahil olduğu alan, basketbolu, voleybolu, futbolu, yüzmesiyle 365 gün yaşayan bir spor kompleksi haline gelecek. Galatasaray'a her anlamda seviye atlatacak bu projenin tamamlanması için büyük bir şevkle çalışıyoruz. Projenin hızlıca ilerlemesi için mali konularda sona yaklaştık...

İCARDİ'DE SÜREÇ DEVAM EDİYOR!

İcardi ile bir görüşme yaptınız. İcardi önce Japonya'ya, sonra ülkesine, sonra da Maldivler'e gitti... Size olumlu ya da olumsuz geri dönüş oldu mu?

Mauro İcardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. İcardi'nin, Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor.

BİZ OSİMHEN'İ 'MACERA OLSUN' DİYE ALMADIK

Son dönemde yapılan hangi transfer için en büyük riski aldınız?

G.Saray büyük hedefleri olan bir kulüp. Bu hedefleri kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları koymuşlar. Biz bu hedeflerin, Avrupa'da başarılı olma düsturunun bilincindeyiz. Bunun için gerekli sorumluluk neyse onu da her zaman alırız. Ancak biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz. Bu açıdan bakınca Osimhen herkesin imkânsız dediği ama bizim detaylı bir şekilde hesapladığımız, planladığımız bir transferdi. Osimhen'in yaptığı katkıyı da hepimiz görüyoruz.

HER ŞAMPİYONLUĞUN AYRI HİKÂYESİ VAR

En gurur duyduğunuz şampiyonluk hangisi ve neden?

İlk şampiyonluğumuzu ben diğerlerinden bir parça ayırıyorum. Çünkü göreve geldiğimizde eski dönemdeki tecrübelerimizin ne kadar kısa sürede etki edeceğini merak ediyorduk. Hızlı bir şekilde başarıya ulaşmamız gerekiyordu. Bu açıdan o şampiyonluk benim açımdan değerlidir. Her şampiyonluğun ayrı bir hikâyesi, ayrı bir emeği var. Ancak üst üste gelen şampiyonluklar, sadece bir sezonluk başarı değil, doğru yolda olduğumuzun göstergesi olması bakımından çok kıymetli. Benim için en büyük gurur, Galatasaraylıların bu süreçte yeniden büyük hedeflere aynı inançla bakmasıdır.

OKAN HOCA KAZANMA RUHUNU YANSITIYOR!

Hocanız Okan Buruk ile çalışırken sizi en çok etkileyen özelliği ne oldu?

Okan hocanın Galatasaray'ı çok iyi tanıması, baskıyı yönetebilmesi ve kazanma karakteri beni en çok etkileyen özellikleri oldu. Hem camianın içinden gelen bir isim hem de modern futbolun gereklerini çok iyi okuyan bir teknik adam. En önemlisi, Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.



Okan Buruk'u uzun yıllar takımın başında görüyor musunuz?

Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk, Galatasaray tarihine şimdiden çok önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum.



Sözleşme yenileme işi ne oldu?

Hiçbir sorun yok.. Uzatacağız.

HERKES İSTER AMA BİZ OSİMHEN'İ SATMAYIZ!

Galatasaraylı oyunculara Avrupa'dan ünlü kulüplerden resmi teklifler var mı? Osimhen'in transferde adı çok geçiyor. Ne diyorsunuz?

Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok.



Altyapıdan daha fazla oyuncu çıkarmak için yeni projeleriniz var mı?

Altyapıda sadece oyuncu yetiştirmek değil, Galatasaray kültürünü taşıyacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Tesisleşme, akademi yapılanması, scouting ve genç oyuncuların A takıma geçiş süreçleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kemerburgaz'da yapımına başladığımız Akademi Tesisleri de bu açıdan çok faydalı olacak. Amacımız kalıcı adımlarla akademimizden genç ve yetenekli kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmak.

KENETLENELİM VE BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM



Camiaya bir mesajınız var mı?

Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim."