Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mazbatasını aldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör