İki aydır çalışıyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için seçim öncesi anlaştığı Aykut Kocaman, resmi açıklamayı bekliyor. Başkan Yıldırım ile uzun süre önce söz kesen 61 yaşındaki çalıştırıcının son 2 aydır yeni sezon planlaması üzerine yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın nisan ayından bu yana Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yakından takip ettiği ve detaylı raporlar hazırladığı belirtiliyor. Kadro analizleri ile birlikte daha farklı bir oyun anlayışı planlayan Kocaman'ın "Oyun değişti, biz de değişmeliyiz" mesajını verdiği kaydedildi. Samandıra'daki disiplini ve taktiksel istikrarı yeniden tesis etmek isteyen Kocaman'ın, yeni sezon planlamasını kulübün futbol aklı olacak Oğuz Çetin ile birlikte yürüttüğü bildirildi. Transferde 2 stoper, 1 sol bek ve 1 sağ bek alacak olan sarı-lacivertlilerde santrfor için de Vedat Muriqi ile anlaşma sağlandı. Ayrıca Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Serhou Guirassy de imza aşamasına getirildi.

HOCAYI AÇIKLAYACAK

F.Bahçe'de geçtiğimiz pazar günü seçimi kazanan Aziz Yıldırım başkanlığında yeni yönetim kurulu, bugün 14.00'te düzenlenecek törenle mazbatasını alarak resmen göreve başlayacak. Törenin ardından vakit kaybetmeyecek olan kurmaylar, 16.00'da ilk toplantısını yapacak.