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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:29

Jose Mourinho, Benfica'ya veda etti!

Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı.

AA
Jose Mourinho, Benfica’ya veda etti!
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Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho, Benfica'ya veda etti.

Mourinho, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

"KALICI BİR BAĞ KURDUK"

Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."

15 MİLYON EURO ÖDENDİ

Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon avro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#JOSE MOURİNHO #REAL MADRİD #RUİ COSTA #BENFİCA

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Jose Mourinho, Benfica'ya veda etti!
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