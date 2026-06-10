Manchester United’da 3 ayrılık birden!

İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Manchester United'da vedalar başladı.

İngiliz ekibi, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör