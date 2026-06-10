Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United'da 3 ayrılık birden!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:17

Manchester United'da 3 ayrılık birden!

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

AA
Manchester United’da 3 ayrılık birden!
  • ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Manchester United'da vedalar başladı.

İngiliz ekibi, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MANCHESTER UNİTED #PREMİER LİG #İNGİLTERE PREMİER LİG #JADON SANCHO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United'da 3 ayrılık birden!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA