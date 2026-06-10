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Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:30

Mauro Icardi'nin menajerinden olay açıklama!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Icardi'nin menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o ifadeler...

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Mauro Icardi’nin menajerinden olay açıklama!
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Galatasaray'da, kontratı Haziran ayının sonunda bitecek olan Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, son dönemde oyuncunun adıyla gündeme gelen transfer söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TYC Sports'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Icardi'nin Arjantin'de oynamasına izin veren veya bu izni reddeden yetkili isimler hakkında yazılar okudum. Kulüplerin ve ünlü futbolcuların hak ettiği tüm saygıyla birlikte belirtmeliyim ki, bu asıl bizim ilgilendiğimiz bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki artık sona erer..." sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ

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Mauro Icardi'nin menajerinden olay açıklama!
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