Millilerden 3 gollü zafer

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Malta
'yı 3-0 mağlup etti. MFA Centenary Stadyumu'ndaki karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gatt kendi kalesine, 38'de Ece Türkoğlu ve 53'te Selen Gül Altunkulak kaydetti. Daha önce play-off'u garantileyen Ay-Yıldızlılar, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Playoff ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim'de yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.