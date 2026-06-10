Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan Dünya Kupası mesajı!

KEREM AKTÜRKOĞLU: KOSOVA MAÇINDAKİ GOL...

"Kosova maçındaki gol... Önemli olan Dünya Kupası'na katılabilmekti. Tabii ki herkes gol atmanın, asist yapmanın hayaliyle maça çıkar. Biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağlayınca mutlu oluyoruz, performansımız da insanları tatmin ediyor. Golde Orkun'a da söyledim, sadece ofsayt için tedirgindim. Topun dışarı çıktığını düşünerek dokundum. Orkun da 'biliyorum' dedi, sadece 'ofsayt mısın' dedi. Orkun'un asisti, benim golümle oldu ama o gün oynayan, kulübede oturan, tribünde olan, teknik heyet... Hep söylüyorum. Biz harika bir takımız. Müthiş arkadaşlıklar var içeride, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. 12 ayın 12'sinde de birlikteymiş gibi bir sinerji var. Ben 6 senedir milli takıma geliyorum, son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık var. Bu başarılara da etki ediyor. Herkesin hayali var, çocukken milli takım hayali kuruyorduk. Dünya Kupası ütopik bir hayaldi. Akıllarımızdan silinmiş 2002 Dünya Kupası. Bunların hayalini kurmak, burada olmak çok güzel. Sadece Dünya Kupası'nda olmak da yeterli değil, yeterli olmamalı. Umarım ülkemizi çok iyi temsil ederiz."

ORKUN KÖKÇÜ: SONUNDA BURADAYIZ

"Kosova maçındaki gol pozisyonunda tek merak ettiğim şey, ofsayt olup olmadığıydı. Benim için de aynı şekilde. Kimin attığının önemi yok, Dünya Kupası'na katıldık. Bununla mutlu olduk. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu bir netleştirelim. Tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Sonunda olmadı. Çok önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmaktı. Onu da o golle başardık. 20 dakika daha vardı ama o mutluluk güzeldi. Hollanda'da doğup büyüdüm. Hollanda Milli Takımı katılırdı. Oradaki heyecanı görünce ben de ister istemez Türk Milli Takımı'yla katılırız, ben de olurum diye hayal ediyordum. Sonunda buradayız. Sadece katılmak değil, bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağız, buna eminim."

"PROBLEM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Sıcaklık nedeniyle özel bir çalışma yok, akşam üstü çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız, alıştığımızı düşünüyoruz. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünüyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: HERKES İÇİN ZOR ŞARTLAR VAR

"Orkun'la Kulüpler Dünya Kupası'na katıldık Benfica'yla burada. Zor şartlar ama herkes için bu zor şartlar var. Daha farklı, daha serin bir havada futbol oynamak daha güzel olurdu ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası Miami'ye göre daha sıcak. Gruptaki maçlarımız akşam saatlerinde olacak, bu açıdan şanslıyız. Havadan yakınmak bizi bir yere götürmez, şartlara alıştık. 10 gündür buradayız, bazı şeyler oturdu."

"TAM ALIŞAMAMIŞTIK"

"Venezuela maçından sonra hocamızla da, kendi aramızda da konuştuk. Hazırlık maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Hava şartlarına o gün daha tam alışamamıştık. Hazırlık maçlarında oyuncu değişiklikleriyle motivasyon sıkıntısı oluyor. Oradan çıkarılacak dersler önemliydi. Çıkardık. Avustralya maçı hazırlıklarına çok önceden başladık. Hem turnuvayı hem rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Burada başarılı olmak istiyoruz. Takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Çok yoğun bir çalışma sürecimiz ve tempomuz var."