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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Solun ilacı Cambiaghi!

Beşiktaş’ın hocası İtaliano, üretkenlik sorununu eski öğrencisinin çözeceğine dair rapor sundu, transferini istedi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Solun ilacı Cambiaghi!
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo İtaliano, kuracağı kadro için sıkı bir çalışma içinde. İtalyan hoca, eski takımı Bologna'dan Nicolo Cambiaghi'nin ismini listenin ilk sırasına yazdı. Hücumdaki üretkenlik sorununu çözeceğine inandığı 25 yaşındaki sol kanat için detaylı bir rapor hazırlayan 48 yaşındaki çalıştırıcının, transfer için şartların zorlanabileceğini belirttiği ifade edildi. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise siyah-beyazlıların, başarılı futbolcu için bir teklif paketi hazırlığı içinde olduğunu yazdı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İTALYA #BOLOGNA #BEŞİKTAŞ

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Solun ilacı Cambiaghi!
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