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Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:23

Amedspor'da Serkan Reçber ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da 3 Haziran'da sportif direktörlüğe getirilen Serkan Reçber ile veda kararı alındı.

DHA
Amedspor’da Serkan Reçber ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig'e yükselen Amedspor 3 Haziran'da sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Serkan Reçber sanal medya hesabından yapığı açıklamada, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Reçber, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Kamuoyu, Amedspor camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amedspor camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #SERKAN REÇBER #SÜPER LİG

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Amedspor'da Serkan Reçber ile yollar ayrıldı!
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