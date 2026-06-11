Ankara’nın yeni stadı için geri sayım sürüyor!





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, stadın son görüntülerini paylaşarak, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice 'Bizim Çocuklar' yetişecek" ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor. Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı. Stadyumumuz tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak" mesajını paylaştı.