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Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:45

Bernardo Silva, Real Madrid yolcusu!

Galatasaray ile de anılan Bernardo Silva’nın Real Madrid’e yakın olduğu öğrenildi.

Bernardo Silva, Real Madrid yolcusu!
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Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getiren Real Madrid'in on numara bölgesi için Bernardo Silva'ya kanca attığı öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bernardo Silva'nın Real Madrid ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

Bernardo Silva'nın imza atması halinde 2028'e kadar Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

Öte yandan sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi yer alacağı vurgulandı.

Bernardo Silva'nın Real Madrid'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva; Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona ile de anılmıştı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BERNARDO SİLVA #GALATASARAY #REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO

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Bernardo Silva, Real Madrid yolcusu!
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