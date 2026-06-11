Bernardo Silva, Real Madrid yolcusu!

Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getiren Real Madrid'in on numara bölgesi için Bernardo Silva'ya kanca attığı öğrenildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bernardo Silva'nın Real Madrid ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.
Bernardo Silva'nın imza atması halinde 2028'e kadar Real Madrid forması giyeceği belirtildi.
Öte yandan sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi yer alacağı vurgulandı.
Bernardo Silva'nın Real Madrid'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva; Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona ile de anılmıştı.