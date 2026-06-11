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Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:16

Beşiktaş için İlhan Fakılı iddiası!

Beşiktaş’ın Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş için İlhan Fakılı iddiası!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sol kanat bölgesi için sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, Clermont'tan İlhan Fakılı ile ilgilendiği kaydedildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın İlhan Fakılı transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

20 yaşındaki İlhan Fakılı, bu sezon Clermont'ta 34 maça çıktı ve 4 gol ile 5 asist üretti.

İlhan Fakılı'nın Clermont ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRANSFER

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Beşiktaş için İlhan Fakılı iddiası!
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