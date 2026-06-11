Beşiktaş için İlhan Fakılı iddiası!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sol kanat bölgesi için sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, Clermont'tan İlhan Fakılı ile ilgilendiği kaydedildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın İlhan Fakılı transferi için girişimlere başladığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.
20 yaşındaki İlhan Fakılı, bu sezon Clermont'ta 34 maça çıktı ve 4 gol ile 5 asist üretti.
İlhan Fakılı'nın Clermont ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
U21 Milli Takımı'nda da forma giyen İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.