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Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:52

CANLI | Dünya Kupası’nda Meksika – Güney Afrika maçı! Dev heyecan

Meksika, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Dev maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Dünya Kupası’nda Meksika – Güney Afrika maçı! Dev heyecan
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2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Mexico City Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dolu maçta rezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstlenecek.

VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alacak.

Meksika – Güney Afrika karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Fidalgo, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba, Mokoena, Sithole, Zwane, Appollis, Mofokeng, Foster.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DÜNYA KUPASI #2026 DÜNYA KUPASI #MEKSİKA

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CANLI | Dünya Kupası’nda Meksika – Güney Afrika maçı! Dev heyecan
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