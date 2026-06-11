CANLI | Dünya Kupası’nda Meksika – Güney Afrika maçı! Dev heyecan

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Mexico City Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu maçta rezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstlenecek.
VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alacak.
Meksika – Güney Afrika karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Fidalgo, Alvarado, Quinones, Jimenez.
Güney Afrika: Williams, Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba, Mokoena, Sithole, Zwane, Appollis, Mofokeng, Foster.