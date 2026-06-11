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Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:33

Elif Nur Turhan: “Branşlar farklı ama hedef aynı”

Türk boksör Elif Nur Turhan, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Elif Nur Turhan: Branşlar farklı ama hedef aynı
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A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden Türk boksör Elif Nur Turhan, Ay-Yıldızlı ekibimize Dünya Kupası öncesinde destek verdi.

ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu olan Elif Nur, "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek bana gerçekten büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir araya gelen Turhan, altın kemeriyle objektiflere poz verdi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Elif Nur Turhan: “Branşlar farklı ama hedef aynı”
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