Elif Nur Turhan: “Branşlar farklı ama hedef aynı”

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden Türk boksör Elif Nur Turhan, Ay-Yıldızlı ekibimize Dünya Kupası öncesinde destek verdi.

ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu olan Elif Nur, "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek bana gerçekten büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.