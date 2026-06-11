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Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:46 Son Güncelleme: 11.06.2026 17:47

Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, henüz teknik direktörlük görevi için hiçbir isimle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması!
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM

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Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması!
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