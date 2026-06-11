Javier Aguirre, 40 yıl sonra aynı yerde kazandı!

AGUIRRE 40 YIL SONRA AYNI YERDE KAZANDI

Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu.

1986 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşan iki teknik adamdan Meksikalı Aguirre, Belçikalı Broos'u 40 yıl önce aynı statta 2-1 mağlup etmişti. 40 yıl aradan sonra teknik direktör olarak yeniden karşı karşıya gelen ikiliden mücadeleyi kazanan yine Meksikalı Aguirre oldu.

NERY PUMPIDO ALKIŞLATILDI

Arjantin'in efsane kalecilerinden Nery Pumpido, 1986'da kupa kaldırdığı Mexico City Stadı'nda bir kez daha alkışlandı.

1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'le zafere ulaşan Pumpido, 40 yıl sonra zafere ulaştığı yerde tekrar sahneye çıktı.

Turnuvanın 40. yılı olması nedeniyle karşılaşmaya özel konuk olarak gelen Arjantinli eski kaleci devre arasında sahaya çıktı. Kısa bir konuşma yapan Pumpido, burada Maradona'yla kupa kaldırdıklarını söylerken Meksikalı taraftarlardan kendisini uzun süre alkışladı.

KUPANIN EN GENCİ SÜRE ALDI

2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör