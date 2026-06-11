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Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:08

Kasımpaşa, Kenan Kurtovic’i transfer etti!

Kasımpaşa, 19 yaşındaki Sloven santrfor Kenan Kurtovic’i renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Kenan Kurtovic’i transfer etti!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hücum hattına takviyede bulundu. Lacivert-beyazlılar, son olarak NS Mura forması giyen Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, 19 yaşındaki Sloven santrforla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Kurtovic'in 2026-2027 sezonunda kiralık olarak NS Mura forması giyeceği belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"NS Mura forması giyen Kenan Kurtovic, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026/27 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecektir. Kenan Kurtovic'e Kasımpaşa ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KASIMPAŞA #TRANSFER #SÜPER LİG

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Kasımpaşa, Kenan Kurtovic’i transfer etti!
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