Kasımpaşa, Kenan Kurtovic’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hücum hattına takviyede bulundu. Lacivert-beyazlılar, son olarak NS Mura forması giyen Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, 19 yaşındaki Sloven santrforla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kenan Kurtovic'in 2026-2027 sezonunda kiralık olarak NS Mura forması giyeceği belirtildi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"NS Mura forması giyen Kenan Kurtovic, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026/27 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecektir. Kenan Kurtovic'e Kasımpaşa ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."