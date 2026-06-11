Onana olmazsa yine yabancı! Trabzonspor’dan üst düzey kaleci kararı

Trabzonspor, kaleci Andre Onana için Manchester United kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. 30 yaşındaki file bekçisini yeniden kiralamak isteyen Fırtına'nın, finansal konularda İngiliz kulübüyle ortak noktada buluştuğu belirtildi.

Tecrübeli kalecinin de yönetimin sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere önerdiği şartlara sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Onana transferinin gerçekleşmemesi durumunda listedeki diğer isimlere gidilecek.

Karadeniz temsilcisinin, kaledeki kalite standardını düşürmemek adına üst düzey bir yabancı kaleciyi kadrosuna katacağı kaydedildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör