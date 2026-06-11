Semih Kılıçsoy’dan Cagliari’ye veda!

Beşiktaş'ta sezon başında Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonu kullanılmadı.

20 yaşındaki santrfor, sezonun tamamlanması ile birlikte İtalyan ekibinden ayrıldı.

Semih Kılıçsoy sosyal medya hesabından Cagliari'ye veda etti.

Semih Kılıçsoy mesajında, "Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler" sözlerini dile getirdi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari'de 25 maça çıktı ve 4 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör