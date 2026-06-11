Serhou Guirassy cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Karamba Guirassy açıklamasında, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil" sözlerini dile getirdi.

30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham ve Atletico Madrid'le de anılıyor.

Serhou Guirassy'nin geleceğine dair kararını 2026 Dünya Kupası'ndan sonra vermeyi planladığı vurgulandı.

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