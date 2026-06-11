Serhou Guirassy cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guirassy, Fenerbahçe ile anılıyordu.
Gineli yıldızın menajeri ve kardeşi olan Karamba Guirassy gündemdeki iddialara dair konuştu.
Serhou Guirassy transferi için henüz hiçbir takımla anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.
Karamba Guirassy açıklamasında, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil" sözlerini dile getirdi.
30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham ve Atletico Madrid'le de anılıyor.
Serhou Guirassy'nin geleceğine dair kararını 2026 Dünya Kupası'ndan sonra vermeyi planladığı vurgulandı.