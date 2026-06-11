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Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:51

Sivasspor'un olağan genel kurulu ertelendi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

AA
Sivasspor’un olağan genel kurulu ertelendi!
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1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor'da olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÖZBELSAN SİVASSPOR

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Sivasspor'un olağan genel kurulu ertelendi!
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