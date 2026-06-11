Sivasspor’un olağan genel kurulu ertelendi!

1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor'da olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör