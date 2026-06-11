Trabzonspor sevgisi Afrika’ya taşındı

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Trabzonspor taraftarı Halis Mert Akyıldız, Afrika'daki çocuklara Trabzonspor sevgisini tanıtmak istediğini Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a iletti.

Bu talep üzerine Başkan Doğan tarafından Akyıldız'a 30 adet Trabzonspor forması hediye edildi. Tanzanya'da ziyaret ettiği bir köy okulunda futbolu çok seven gençlerle bir araya gelen Akyıldız, çocuklara Trabzonspor'un tarihini, başarılarını ve kulübün değerlerini anlattı. Daha sonra beraberinde götürdüğü bordo-mavili formaları çocuklara dağıttı.

AFRİKALI ÇOCUKLAR BORDO-MAVİYLE TANIŞTI

İlk kez Trabzonspor ile tanışan çocuklar formaları büyük bir heyecanla giyerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. İlk kez bordo-mavi renklerle tanışan Afrikalı çocukların mutluluğu 'Bize her yer Trabzon' dedirtti.

Trabzonspor sevgisini Afrika'daki çocuklarla buluşturmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Akyıldız, yaşadığı mutluluğun unutulmaz olduğunu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen 30 formanın tamamının Tanzanya'daki çocuklara ulaştırıldığını ifade eden Akyıldız, "Trabzonspor'u görmeyen, bilmeyen kalmasın istiyoruz. Niyetimiz bu. Bize her yer Trabzon" dedi.

BAŞKAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR

Akyıldız, formaların temin edilmesinde destek veren Başkan Doğan'a teşekkür ederek, "Çocukların gözlerindeki heyecan her şeye değerdi. Bu sadece bir başlangıç. Trabzonspor sevgisini ve şehrimizin değerlerini dünyanın farklı noktalarındaki çocuklarla buluşturmaya devam etmek istiyorum. Trabzonlu iş insanlarımızın da bu tür projelere destek vermesiyle çok daha fazla çocuğa ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör