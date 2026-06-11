Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan Somalili hakem Omar Artan için karar!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 16:30 Son Güncelleme: 11.06.2026 16:31

UEFA'dan Somalili hakem Omar Artan için karar!

Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçını Somalili hakem Omar Artan yönetecek.

AA
UEFA’dan Somalili hakem Omar Artan için karar!
  • ABONE OL

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ASTON VİLLA #PSG #ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA AVRUPA LİGİ #PARİS SAİNT GERMAİN #UEFA SÜPER KUPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan Somalili hakem Omar Artan için karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA