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Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:08

1461 Trabzon FK, Muzaffer Can Değirmenci’yi transfer etti!

1461 Trabzon FK, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Muzaffer Can Değirmenci’yi renklerine bağladı.

1461 Trabzon FK, Muzaffer Can Değirmenci’yi transfer etti!
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan 1461 Trabzon FK, hücum hattına takviyede bulundu.

1461 Trabzon FK, Phönix Lübeck forması giyen Muzaffer Can Değirmenci'yi kadrosuna kattı.

1461 Trabzon FK, 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

1461 Trabzon FK Başkan Vekili Ali Haydar Baş, "Yeni sezon öncesi transferlerimize başladık. İlk transferimiz Muzaffer oldu. Kulübümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Muzaffer Can Değirmenci ise, "Hedeflerim doğrultusunda KCT 1461 Trabzon FK'ya geldim. Başarılı olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2. LİG #TRANSFER

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1461 Trabzon FK, Muzaffer Can Değirmenci’yi transfer etti!
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