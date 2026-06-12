2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ilk haftanın lideri Meksika!

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.
Meksika, Güney Afrika, Çekya ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta ilk maçlar sonrası puan durumuna gözler çevrildi.
Meksika, açılış maçında Güney Afrika engelini 2-0'lık skorla geçti.
Güney Kore ise geriye düştüğü maçta Güney Kore karşısında 2-1 galip geldi.
Bu maçların ardından Meksika, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk haftayı zirvede kapattı.
2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ilk hafta puan durumu şu şekilde:
1- Meksika | 3 puan, +2 averaj
2- Güney Kore | 3 puan, +1 averaj
3- Çekya | 0 puan, -1 averaj
4- Güney Afrika | 0 puan, -2 averaj