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Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:17

2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ilk haftanın lideri Meksika!

2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ilk hafta maçları heyecanı geride kaldı. Meksika, A Grubu’nda ilk haftayı zirvede tamamladı.

2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ilk haftanın lideri Meksika!
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2026 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.

Meksika, Güney Afrika, Çekya ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta ilk maçlar sonrası puan durumuna gözler çevrildi.

Meksika, açılış maçında Güney Afrika engelini 2-0'lık skorla geçti.

Güney Kore ise geriye düştüğü maçta Güney Kore karşısında 2-1 galip geldi.

Bu maçların ardından Meksika, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk haftayı zirvede kapattı.

2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ilk hafta puan durumu şu şekilde:

1- Meksika | 3 puan, +2 averaj

2- Güney Kore | 3 puan, +1 averaj

3- Çekya | 0 puan, -1 averaj

4- Güney Afrika | 0 puan, -2 averaj

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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2026 Dünya Kupası A Grubu’nda ilk haftanın lideri Meksika!
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